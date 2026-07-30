Собянин: благоустройство Екатерининского парка завершится в этом году

Фото: МАХ/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Работы затрагивают территорию площадью более 16 гектаров

Комплексное благоустройство Екатерининского парка в Москве планируют завершить в этом году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«При проектировании нам было важно сохранить историко-культурное наследие и аккуратно соединить его с современностью. При этом особое внимание уделяем созданию комфортных условий для маломобильных граждан», — написал Собянин.

Работы охватывают 16,6 гектара территории парка, который был заложен еще в XVIII веке. Специалисты также приведут в порядок его центральный объект — большой пруд.

После реконструкции спортивного комплекса «Олимпийский» один из ближайших входов в парк станет главным. Его оформят с помощью «воздушной» арки, откуда будет открываться вид на водоем. Рядом появятся ресторан с открытой террасой, лодочная станция и амфитеатр со спуском к воде.

Кроме того, в парке сделают всесезонную эстраду, крытую сцену и новую танцевальную веранду на месте утраченной.

Также планируется открыть спортивный павильон, футбольное поле, теннисные корты, зоны воркаута, площадки для панна-футбола и настольного тенниса. Для семейного отдыха оборудуют специальный центр и детские площадки.

Перед зданием Екатерининского института специалисты создадут «Живописный сад», восстановят розарий и обновят ротонды.

Параллельно на территории парка продолжается реконструкция Социально-реабилитационного центра ветеранов имени В. Г. Михайлова. После завершения работ он станет многофункциональным учреждением для поддержки ветеранов. Окончание реконструкции центра запланировано на конец 2027 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что промышленность Москвы продолжает показывать рост. За первое полугодие 2026 года выпуск продукции в столице увеличился на 12,1%, а особенно заметная динамика отмечена в производстве электроники, кабельных изделий и фармацевтических субстанций.

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