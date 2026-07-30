Сон в руку, недосып — в живот: почему мы полнеем, если не спим по восемь часов
Недосып провоцирует набор лишнего веса из-за гормонального сбоя
Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger
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Недостаток ночного отдыха ухудшает фигуру даже при сбалансированном питании.
От хронического недосыпа можно располнеть даже при сбалансированном питании. О том, почему так происходит, Газета.ру рассказала врач-эндокринолог Нелли Маркушина.
При недостатке сна повышается уровень гормона стресса кортизола. Из-за него начинает копиться жир в области живота, появляется риск развития сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ.
Кроме того, недостаток сна снижает естественную регуляцию аппетита и чувствительность тканей к инсулину, что со временем также повышает риск ожирения.
Кроме того, недосып может усиливать застой жидкости и нарушение водно-солевого обмена. Именно из-за этого по утрам у многих наблюдается повышенная отечность.
Взрослому человеку полагается спать примерно от семи до девяти часов в сутки. Если хроническое недосыпание войдет в привычку, то даже строгие диеты и тренировки не помогут сбросить вес.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что есть и сколько спать, чтобы снизить гормон стресса.
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