Собянин: в Москве на линию вышел 3000-й электробус российского производства

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Елисей Гуров

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Обновление подвижного состава в столице позитивно влияет на экономику.

Трехтысячный электробус отечественного производства вышел на линию московского городского транспорта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Новый электробус будет курсировать по маршруту № 119 от Киевского вокзала до станции метро «Нагорная». Маршрут соединяет запад, юго-запад и юг столицы, а пассажиры смогут добираться на нем до МГУ, станций метро «Академическая», «Университет» и других городских объектов.

Собянин отметил, что Москва продолжает реализацию крупнейшей в России программы электрификации наземного транспорта. Работа в этом направлении началась в 2018 году, за это время Мосгортранс получил 3000 современных электробусов российского производства.

По словам мэра, машины выпускаются на отечественных предприятиях, а комплектующие производят компании из разных регионов России. Благодаря московскому заказу в стране созданы десятки тысяч высококвалифицированных рабочих мест.

До 2030 года планируется поставить еще более 2,3 тыс. российских электробусов. После этого доля таких машин в парке Мосгортранса превысит 85%. Все электробусы обслуживаются по контрактам жизненного цикла сроком 15 лет, а производители гарантируют их исправную работу.

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