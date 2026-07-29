Собянин: в Москве при раскопках нашли фрагменты древних музыкальных инструментов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Находки будут переданы в фонд музея столицы.

Во время археологических раскопок в Москве специалисты обнаружили фрагменты древних музыкальных инструментов, среди которых варган, флейты и глиняная свистулька. О находках рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

В Китайгородском проезде археологи нашли железный варган XVIII–XIX веков — самозвучащий язычковый инструмент дугообразной формы с согнутым стержнем в виде подковы.

На улице Александра Солженицына обнаружили костяную флейту XVII–XVIII веков. Подобные инструменты ранее изготавливали также из глины и дерева. Флейты, наряду с варганами и волынками, были известны еще со времен Древней Руси и использовались в праздничном обиходе с XVI–XVII веков до конца XIX столетия.

Еще один фрагмент костяной флейты или дудочки начала XVII века нашли в Лужнецком проезде. Инструмент был изготовлен из полой кости животного, что считалось одним из самых простых способов создания подобных изделий. На Дружинниковской улице специалисты обнаружили редкую игрушку-свистульку XVII века в виде барашка. Изделие выполнено из белой глины и покрыто зеленой поливой.

«Эти артефакты — очередное подтверждение того, что музыкальная культура была важной частью жизни москвичей прошлого. Находки уже отреставрировали и скоро передадут в фонд Музея Москвы», — написал Сергей Собянин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что церковь Вознесения Господня в музее-заповеднике «Коломенское» открыли после реставрации. Работы в храме продолжались два с половиной года. Специалисты укрепили кирпичную кладку, восстановили белокаменный декор, а также отреставрировали крест и декоративное яблоко на вершине шатра, сохранив исторический облик памятника.

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