Лишает сна: как стресс на работе сказывается на здоровье после 50 лет

Фото: 5-tv.ru

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Длительное напряжение в профессиональной сфере влечет за собой серьезные последствия.

Большинство работников старше 50 лет регулярно просыпаются по ночам из-за стресса, связанного с профессиональной деятельностью, несмотря на достаточную общую продолжительность пребывания в постели. Об этом сообщило издание Mirror.

Исследование, проведенное Эдинбургским университетом, показало, что именно прерывистость сна, а не его краткость, заставляет людей чувствовать себя разбитыми в течение дня.

В течение года эксперты наблюдали за 45 добровольцами в возрасте от 50 до 66 лет, используя носимые датчики и регулярные отчеты о самочувствии.

Выяснилось, что почти 70% участников имеют серьезные проблемы с качеством отдыха, хотя проводят в кровати положенные семь-девять часов.

Согласно выводам ученых, решающее значение для здоровья имеют первые несколько часов глубокого непрерывного сна, когда мозг очищается от токсинов и укрепляется иммунитет. Однако у участников эксперимента отдых постоянно прерывался из-за тревожных мыслей о делах.

«Я был искренне удивлен масштабом проблем со сном, которые мы обнаружили в этой неклинической группе. Наш анализ четко показывает, что общее благополучие во многом зависит от устойчивого баланса между работой и личной жизнью», — заявил руководитель исследования, профессор Атанасиос Тсанас.

Он добавил, что 92% обследуемых хотя бы раз за период наблюдения достигали порога клинического расстройства сна. Дополнительные сложности для возрастной категории создают финансовые вопросы, забота о близких и физиологические изменения организма.

Доктор Белинда Стеффан подчеркнула, что работодателям необходимо пересмотреть подход к здоровью персонала старше 50 лет, так как некачественный ночной отдых напрямую снижает экономическую продуктивность.

Для анализа данных использовался искусственный интеллект, который подтвердил прямую связь между атмосферой на рабочем месте и ночными пробуждениями.

Учитывая старение населения в Великобритании, эксперты призывают политиков уделять больше внимания качеству жизни сотрудников предпенсионного возраста, чтобы помочь им дольше оставаться в строю и сохранять ясность ума за счет полноценного восстановления сил.

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