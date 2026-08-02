Опасности в небе: почему авиаперелеты меняют наш вкус и влияют на здоровье

Daily Mail: авиаперелеты на высоте более девяти тысяч метров вредят организму

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Медики предупредили пассажиров о неочевидных последствиях полетов на большой высоте для человеческого организма.

Авиаперелеты на высоте более девяти тысяч метров оказывают серьезное давление на системы жизнеобеспечения из-за специфических условий в кабине лайнера. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Профессор Адам Тейлор из Ланкастерского университета пояснил, что снижение атмосферного давления и уровня кислорода негативно влияет на органы, содержащие воздух — в первую очередь на пищеварительную и дыхательную системы.

Из-за сухости воздуха и перепадов давления пассажиры часто сталкиваются с обезвоживанием, временной потерей вкусовых ощущений и отеками конечностей.

Доктор Роджер Хендерсон отметил, что около трети всех медицинских инцидентов на борту связаны с обмороками. Это происходит из-за сочетания гипоксии, неподвижности и тревожности.

Кроме того, сухость в салоне делает еду безвкусной, так как слизистые носа и рта не могут эффективно улавливать ароматы. Сильнее всего «страдают» соленые и сладкие блюда.

Другой частой проблемой является «высотное вздутие»: по законам физики газы в кишечнике расширяются при наборе высоты, вызывая дискомфорт.

Для минимизации неприятных симптомов специалисты советуют пить больше воды и отказаться от алкоголя. Доктор Меган Росси рекомендует избегать плотных приемов пищи перед вылетом, распределяя еду на маленькие порции.

Чтобы справиться с заложенностью ушей, врачи советуют жевать жвачку или зевать во время смены высоты. Также важно регулярно разминать лодыжки и перемещаться по салону, чтобы предотвратить застой крови в ногах.

При возникновении резкой боли в груди или отека только одной ноги необходимо немедленно обратиться за помощью, так как это может быть признаком образования тромба.

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