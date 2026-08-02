Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Irina Pavlova

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Борьба с килограммами должна базироваться на понимании биологических процессов организма, а не на самобичевании.

Избыточный вес является серьезной медицинской проблемой, однако в его возникновении не всегда виноват слабовольный человек. Об этом рассказало издание Daily Mail со ссылкой на профессора Роба Гэллоуэя.

По словам эксперта, врачи долгое время давали неверные рекомендации, сводя похудение к примитивной формуле «меньше ешь — больше двигайся».

Однако на практике пищевая индустрия десятилетиями приучала людей к ультраобработанным продуктам, которые буквально «взламывают» естественные механизмы насыщения и заставляют мозг требовать добавки.

Гэллоуэй отмечает, что успех современных препаратов, таких как семаглутид, доказывает: ожирение — это не дефицит характера, а биологический сбой.

Организм склонен возвращаться к максимальному весу, сопротивляясь диетам. При этом важно понимать, что 200 калорий из яиц или фасоли насыщают гораздо лучше, чем аналогичная порция сладких хлопьев.

«Любой врач, говорящий пациенту, что тому нужно похудеть, обязан добавить: это не ваша вина», — подчеркивает профессор.

Помимо качества еды, на метаболизм критически влияют время приема пищи и режим сна. Постоянные перекусы от рассвета до заката противоречат человеческой эволюции, а недосып снижает чувствительность клеток к инсулину, провоцируя накопление жира.

Исследования показывают, что ограничение окна питания до четырех-шести часов в день помогает естественным образом снизить потребление калорий. Также эксперты советуют обращать внимание не на индекс массы тела, а на количество висцерального жира вокруг печени и измерять объем талии, который в идеале должен быть меньше половины роста человека.

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