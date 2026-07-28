73 беспилотника ВСУ уничтожены на подлете к Москве

Фото: © РИА Новости

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Дроны пытаются атаковать столицу с четырех утра.

Еще 28 беспилотников ВСУ сбиты на подлете к Москве средствами ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«28 БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил глава города.

Дроны неприятеля пытаются атаковать столицу с 04:33 утра — сначала сообщалось об уничтожении 12 БПЛА, затем еще десяти, следом 11 беспилотников, еще 12 и, наконец, последних 28. Уничтожено уже 73 аппарата.

С начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года, российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Для ударов боевики используют как беспилотники, так и ракеты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВСУ атаковали мирных жителей во время эвакуации из Константиновки. В пресс-центре Минобороны подчеркнули, что ВСУ целились не по позициям российских военных, а именно по мирным жителям, которых киевский режим годами называл «своими».

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