Москва станет площадкой для встречи дизайнеров со всего мира

Фото: Редакция «Мос.Фото»

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Участников познакомят с новыми идеями в сфере оформления пространств и технологий.

В Центральном выставочном зале «Манеж» с 13 по 16 августа пройдет VIII Московская неделя интерьера и дизайна. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина и правительства столицы.

Главной темой события станет «Бесконечность цвета». Участники обсудят развитие дизайна, новые технологии и тренды в оформлении помещений.

В деловой программе примут участие около 200 специалистов из России, Белоруссии, Египта, Индии и Турции. За четыре дня пройдет около 50 встреч и обсуждений.

Встречи объединят пять направлений: дизайн жилых помещений, общественные пространства, искусство и тренды, предметный и промышленный дизайн, а также развитие бизнеса в этой сфере.

Отдельное внимание уделят российским брендам и их развитию. Эксперты обсудят создание новых продуктов, работу с производителями и способы выхода компаний на новые площадки.

В программе также запланированы обсуждения использования искусственного интеллекта в работе дизайнеров. Специалисты покажут, как нейросети помогают создавать идеи, визуальные концепции и варианты оформления помещений.

Посетить деловую программу смогут все желающие после регистрации на сайте Московской недели интерьера и дизайна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 1 августа начнется прием заявок на гранты мэра Москвы для обучения в творческих вузах.

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