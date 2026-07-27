Собянин: промышленность Москвы ускорила рост на 12,1%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Продукция столичных предприятий востребована по всей России.

Промышленное производство в Москве за первые шесть месяцев 2026 года выросло на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.

«Обрабатывающие отрасли, вносящие существенный вклад в технологический суверенитет и устойчивость ключевых отраслей экономики, показали еще более уверенную динамику — плюс 12,5%», — отметил мэр.

По словам Собянина, особенно заметно вырос выпуск отдельных видов продукции. Производство кабельных изделий увеличилось почти в 3,3 раза, компьютерной, электронной и оптической продукции — на 39,1%, а фармацевтических субстанций — на 29,4%.

Мэр подчеркнул, что благодаря развитию промышленности в стране появляется больше качественных товаров, продуктов питания, лекарств, электроники и оборудования. Одновременно в Москве создаются новые надежные и высокооплачиваемые рабочие места.

«В последнее время мы делаем ставку на высокотехнологичные производства — это позволяет московской промышленности укреплять лидирующие позиции и стабильно увеличивать объемы выпуска», — подчеркнул Собянин.

Он также добавил, что продукция столичных предприятий востребована по всей России. Московские компании поставляют в регионы лекарства, кабельные и композитные изделия, средства для реабилитации и оказания экстренной помощи, а также другие высокотехнологичные решения, которые используются при реализации инфраструктурных и социальных проектов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Краснопахорском районе Москвы завершилось строительство промышленного парка «Сенькино». В рамках проекта создали более 2,8 тысячи рабочих мест и современные площадки для производства, лабораторий и офисов.

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