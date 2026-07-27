Московские ярмарки передали более тонны продуктов на обеды для нуждающихся

Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В благотворительной акции приняли участие фермеры из 15 регионов России.

Участники московских ярмарок передали в благотворительный фонд «Дари еду» более тонны продуктов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина и правительства столицы.

К акции присоединились фермеры из 15 регионов России. Они передали свежие овощи собственного производства — картофель, морковь, капусту, свеклу, лук, огурцы, помидоры и чеснок. Кроме того, в фонд поступили крупы, макаронные изделия, мука, сахар, соль, растительное масло, овощные и грибные консервы, томатная паста и различные специи.

Как рассказал основатель фонда «Дари еду» Игорь Шатунов, из этих продуктов повара приготовят около 1,6 тысячи горячих обедов для пожилых людей, семей с детьми и людей с инвалидностью.

«Это живое доказательство того, что небольшие хозяйства могут заниматься благотворительностью», — рассказал Игорь Шатунов.

Московские ярмарки уже не первый раз становятся площадкой для благотворительных проектов. Ранее здесь проходили акции ко Яблочному Спасу и «Подвешенный мандарин», в рамках которых продукты передавали тяжелобольным детям, многодетным семьям и жителям новых территорий.

Сегодня на московских ярмарках представлена продукция более чем из 40 регионов России. Торговые места участникам предоставляют бесплатно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве работают более 119 тысяч объектов торговли и услуг, включая магазины, рынки, ярмарки и торговые центры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС