Секреты качественного сна: почему нельзя смотреть на часы ночью

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Monkey Business 2

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Специалист объяснила, как побороть бессонницу при помощи простых психологических техник и смены обстановки.

Людям, которые не могут уснуть после внезапного пробуждения среди ночи, следует покинуть кровать и занять свой разум спокойной деятельностью. Об этом рассказало издание Mirror со ссылкой на рекомендации эксперта по сну доктора Линдси Браунинг.

Специалист отметила, что попытки насильно заставить себя уснуть, оставаясь под одеялом, часто приводят к обратному эффекту — человек начинает нервничать из-за важности предстоящего дня, что только усиливает бодрствование.

По словам Браунинг, чем больше вы остаетесь в постели и пытаетесь заставить себя уснуть, тем больше вы раздражаетесь из-за того, что не спите. Вместо этого она советует встать и заняться чем-то монотонным: чтением бумажной книги, собиранием пазлов, рисованием или употреблением травяного чая без кофеина, чтобы «перезагрузить» мозг и подготовить его к новой попытке отдыха.

В качестве альтернативы доктор предлагает использовать дыхательные упражнения и метод «когнитивного перемешивания». Суть техники заключается в том, чтобы выбрать любую букву алфавита и перечислять все приходящие на ум слова, начинающиеся на нее, пока фантазия не иссякнет.

«Эти слова не являются последовательной тревогой. Вы не думаете о стрессовых ситуациях, это просто случайные слова», — пояснила эксперт.

Такие ментальные упражнения помогают успокоить нервную систему и плавно перейти в следующий цикл сна. Особое внимание Линдси Браунинг уделила привычке проверять время на будильнике или смартфоне при ночных пробуждениях.

Она настаивает на том, что в спальне не должно быть часов в зоне прямой видимости. По ее мнению, знание точного времени запускает в голове математические вычисления о том, сколько часов осталось до подъема, что провоцирует тревогу и мешает расслаблению.

Если человек физически ощущает, что проснулся, ему не нужно подтверждать это цифрами на циферблате, так как это лишь усиливает беспокойство. Все предложенные методики направлены на снижение уровня стресса, который является главным препятствием для качественного ночного отдыха.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.