Собянин: Современные медиатеки обустроят в обновленных школах Москвы

Фото: МАКС/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Их главной особенностью стали индивидуальные шумозащитные кабинки. В них можно сделать домашнее задание, повторить материал перед контрольной, уединиться с книгой или даже записать аудио для подкаста.

В обновленных столичных школах вместо библиотек появляются современные медиатеки, где можно готовить домашнюю работу или создавать подкасты. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

По его словам, программа «Моя школа» позволяет кардинально менять не только фасады и кабинеты, но и саму суть пространств.

«Одно из самых ярких превращений происходит с привычными библиотеками. На смену им в обновленных зданиях приходят современные медиатеки. Если по-честному, то в старые библиотеки большинство школьников заглядывало пару раз в год: взять и сдать учебники. А вот медиатеки, напротив, становятся для них уютным местом. Ребята с удовольствием проводят здесь время и на переменах, и после уроков», — написал мэр Москвы.

Важнейшее достоинство медиатек — многофункциональное пространство. Здесь есть место и просторному, хорошо освещенному читальному залу, который можно использовать для групповой работы, и уютным местам для отдыха с книгой.

Главной особенностью новых пространств стали индивидуальные шумозащитные кабинки, похожие на те, что многие компании устанавливают в своих офисах. Они рассчитаны на одного — двух человек и оборудованы удобными сиденьями, столами и розетками. Внутри кабинок идеальная тишина. Здесь можно в спокойной обстановке сделать домашнее задание, повторить материал перед контрольной, уединиться с книгой или даже записать аудио для своего подкаста.

Кроме того, медиатеки оснащают интерактивными панелями, которые совмещают функции экрана, компьютерного монитора и классической школьной доски. Все они интегрированы в цифровую систему платформы «Московская электронная школа». У учеников и педагогов есть прямой доступ к огромной базе фото- и видеоматериалов, а также виртуальным лабораториям. А для индивидуальной работы в медиатеках установлены ноутбуки. В этом году добавят еще около 500 новых.

Благодаря умному зонированию с помощью передвижных шумоизоляционных перегородок новые пространства легко превращаются в лектории, площадки для кружков, олимпиад и выставок.

«Классическая функция библиотеки, конечно, тоже полностью сохранена. Книжные фонды постоянно пополняются новой литературой. Для любителей делиться прочитанным в медиатеках будут организованы специальные полки книгообмена», — подчеркнул Сергей Собянин.

Комфорт поддерживают акустические панели на потолке и текстильное напольное покрытие. Зрение школьников бережет мягкий белый свет, максимально приближенный к утреннему солнцу. Цвет стен тоже настраивает на рабочий лад.

Повышение качества образовательной среды — один из приоритетов стратегии развития города. По программе «Моя школа» в 2024–2025 годах город полностью реконструировал первые 55 зданий, в текущем году работы завершатся еще в 100. До конца 2033-го планируется комплексно обновить около 750 школ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.