Не сезон для беременности: почему в жару шансы на успешное зачатие снижаются

Фото: 5-tv.ru

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Многие пары считают летний отпуск лучшим временем для планирования пополнения. Но для того, чтобы все получилось, важно соблюсти ряд условий.

Летняя жара, вопреки распространенному мнению, вовсе не способствует эффективному планированию беременности. Об этом журналистам Life.ru рассказала врач-репродуктолог Мария Ускова. По ее словам, у сезона отпусков есть свои преимущества, но существуют и факторы, негативно влияющие на фертильность и состояние организма в целом. Здоровье будущих мамы и папы — самый важный аспект.

«Летом организм получает больше солнечного света, что способствует выработке витамина D. Этот витамин играет важную роль в работе иммунной, эндокринной и репродуктивной систем. При его достаточном уровне создаются более благоприятные условия для наступления беременности, хотя сам по себе витамин D не гарантирует успешное зачатие», — отметила эксперт.

К плюсам теплого времени года относится разнообразный рацион с обилием свежих овощей и зелени, ягод и фруктов. Кроме того, и мужчины, и женщины больше двигаются и бывают на свежем воздухе, что помогает, в том числе, снижать уровень стресса и выравнивать гормональный фон. Минусы жары — дополнительная нагрузка на сердце и сосуды, обезвоживание и нарушение водно-солевого баланса и тепловой стресс. Все это ухудшает самочувствие и лишает сил.

Мужская фертильность страдает из-за перегрева. Чтобы сперматозоиды созревали нормально и оставались подвижными, температура в области мошонки должна быть чуть ниже температуры тела, так что от долгого загара на пляже, бани, сауны и ванны лучше на время отказаться. Как и от алкоголя, который ослабляет репродуктивную систему. Чтобы успешно зачать, нужно правильно питаться, забыть о вредных привычках, обеспечить себе качественный сон и избегать долгих перелетов.

Отпуск должен стать периодом восстановления сил, а не наоборот. Кроме того, в любое время года прежде чем планировать пополнение нужно пройти базовое обследование у акушера-гинеколога (женщины) и уролога-андролога (мужчины), провести анализ крови, проверить уровень витамина D, железа и фолиевой кислоты. До беременности стоит пройти вакцинацию и курс лечения хронических заболеваний.

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