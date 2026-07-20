Собянин рассказал о благоустройстве территории около Московского ипподрома

Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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В сквере, который расположен рядом с комплексом, появилось комфортное современное пространство.

Завершилось благоустройство сквера около Центрального московского ипподрома. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что теперь рядом с легендарным ипподромом, который был основан 1834 году появилось уютное общественное место. В сквере рабочие оборудовали удобные тротуары, установили скамейки, а также фонари, особенность которых — чугунные опоры в классическом стиле.

В ходе работ специалисты обновили композицию Роксаны Кирилловой «Купание лошадей». Кроме того, для комфорта посетителей были убраны под землю воздушные кабельные линии.

«Украсили сквер газоном, цветниками и новыми деревьями», — добавил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что в настоящее время полным ходом идет реконструкция самого ипподрома. Там, например, будут созданы новые пешеходные зоны, в том числе променад. Он расположится между главным корпусом и конным стадионом. В плане сделать это пространство доступным для всех желающих.

Кроме того, специалисты приводят в порядок улицы, которые прилегают к ипподрому — Беговую и Скаковую.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что в Царицыно достраивают новый детский сад. Учреждение введут в эксплуатацию до конца 2026 года.

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