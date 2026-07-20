Три современные пляжные зоны обустроили на востоке столицы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Там установили шезлонги и навесы, смонтировали раздевалки, оборудовали детские и спортивные площадки, а также павильоны для кафе.

Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили три современные пляжные зоны на востоке столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Развитию городской инфраструктуры для качественного отдыха жителей уделяется особое внимание. В этом году открыли 15 зон отдыха у воды, они обустроены по новому формату — с максимальным комфортом для москвичей и гостей столицы. Три пляжные зоны появились в Восточном административном округе — возле Большого Перовского пруда, в юго-восточной части Владимирского пруда и в парке возле Гольяновского пруда», — отметил Петр Бирюков.

Пляжную зону на Большом Перовском пруду обустроили на двух противоположных берегах. Ее площадь превышает 2,5 тысячи квадратных метров.

Большой Перовский Пруд — популярное место для отдыха и прогулок жителей Перовской и Кусковской улиц. В 2012 году здесь провели реабилитационные работы — очистили водоем от ила, углубили дно, реконструировали водосброс, укрепили берега, а также высадили водные растения.

Новую зону отдыха оснастили всем необходимым — установили шезлонги, теневые навесы и раздевалки, оборудовали душевые и туалетные модули. Кроме того, на каждой стороне водоема сделали детскую и спортивную площадки. Здесь также появился многофункциональный павильон с кафе.

Вторая зона отдыха находится в юго-восточной части Владимирского пруда, который привели в порядок в 2021 году. Там на площади более тысячи квадратных метров обустроили зону с шезлонгами, теневыми навесами и другой стандартной инфраструктурой. Здесь оборудовали места для воркаута и настольного тенниса, а также детскую игровую площадку.

Третья пляжная зона площадью почти девять тысяч квадратных метров появилась у Гольяновского пруда. Для отдыхающих оборудовали три бассейна с подогревом, установили на настилах почти 380 шезлонгов, теневые навесы и складные зонтики, а также возвели павильон для кафе.

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