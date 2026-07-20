Собянин: Russpass вырос из московского стартапа в общероссийскую экосистему

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

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На платформе собрано более 1,3 тысячи авторских маршрутов, а делать поездки интереснее помогают аттестованные гиды, которые предлагают примерно 1,7 тысячи экскурсий.

Цифровой туристической экосистеме Russpass исполнилось шесть лет. Сегодня платформа объединяет свыше 70 тысяч предложений в 85 регионах России. Пользователи могут забронировать отель, заказать столик в ресторане, приобрести билеты в музеи и на речные прогулки. Российские и зарубежные туристы воспользовались возможностями сервиса уже около 115 миллионов раз. О возможностях этой платформы Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«В 2020 году мы запустили туристическую цифровую платформу Russpass. Первоначально это был московский проект, призванный помочь гостям столицы сориентироваться в городе, купить билеты и посетить интересные места. За шесть лет работы Russpass вырос в общероссийскую многофункциональную цифровую экосистему, которая объединяет путешественников от Калининграда до Камчатки», — написал Мэр Москвы.

Кроме того, Russpass позволяет открывать страну: в системе собрано более 1,3 тысячи авторских маршрутов, большинство из которых проходят за пределами Москвы. А делать поездки интереснее помогают свыше 875 аттестованных гидов, которые предлагают примерно 1,7 тысячи экскурсий.

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