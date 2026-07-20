Ночью в сторону Москвы летело более 400 украинских БПЛА

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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Большую часть удалось ликвидировать на дальних подступах к городу.

В период с 20:30 19 июля до 5:00 20 июля силы ПВО России успешно нейтрализовали более 400 беспилотников ВСУ, направлявшихся в сторону столичного региона. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

По его словам, большую часть дронов удалось ликвидировать на дальних подступах, а 85 БПЛА уничтожили на подлете к Москве.

О первом инциденте глава города написал в 02:48 по московскому времени — в результате отражения атаки силы ПВО России уничтожили восемь дронов ВСУ. Однако спустя чуть больше десяти минут Собянин рассказал о еще семи сбитых украинских БПЛА.

Через такой же временной интервал мэр столицы написал о двенадцати сбитых украинских беспилотниках.

В промежутке с 03:32 до 04:21 по местному времени градоначальник сообщил о еще 52 успешно перехваченных и ликвидированных вражеских БПЛА.

Собянин подчеркнул, что на месте падения фрагментов беспилотников работают сотрудники экстренных служб.

Как ранее писал 5-tv.ru, в конце прошлой недели Собянин сообщал, что в сторону Москвы за семь дней ВСУ направили 1892 беспилотника. Большинство из них удалось нейтрализовать на дальних подступах к столице. При этом непосредственно на подлете к городу уничтожили 207 воздушных целей.

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