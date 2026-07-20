Силы ПВО России сбили 38 летевших на Москву беспилотников ВСУ
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В ночь на 20 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 38 беспилотников ВСУ, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.
О ликвидации восьми вражеских дронов глава столицы написал в 02:48 по московскому времени. Спустя чуть больше десяти минут Собянин рассказал о еще семи сбитых украинских БПЛА.
Позже, в 03:12 по московскому времени, градоначальник заявил, силы ПВО успешно нейтрализовали 12 беспилотных летальных аппаратов противника. В 03:32 он написал об уничтожении еще 11 дронов ВСУ.
Мэр подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
С февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, киевский режим регулярно пытается атаковать объекты в российских регионах.
Для нанесения ударов ВСУ используют беспилотные летательные аппараты самолетного типа и ракетные системы, создавая угрозу для гражданской инфраструктуры.
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