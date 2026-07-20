Силы ПВО России сбили 38 летевших на Москву беспилотников ВСУ

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 20 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 38 беспилотников ВСУ, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

О ликвидации восьми вражеских дронов глава столицы написал в 02:48 по московскому времени. Спустя чуть больше десяти минут Собянин рассказал о еще семи сбитых украинских БПЛА.

Позже, в 03:12 по московскому времени, градоначальник заявил, силы ПВО успешно нейтрализовали 12 беспилотных летальных аппаратов противника. В 03:32 он написал об уничтожении еще 11 дронов ВСУ.

Мэр подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

С февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, киевский режим регулярно пытается атаковать объекты в российских регионах.

Для нанесения ударов ВСУ используют беспилотные летательные аппараты самолетного типа и ракетные системы, создавая угрозу для гражданской инфраструктуры.

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