Собянин: в усадьбе Останкино началась реставрация дворца-театра

Фото: © РИА Новости/Юрий Артамонов

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Восстановительные работы завершатся в следующем году.

В московской усадьбе Останкино началась реставрация дворца-театра — центральной части архитектурного комплекса. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы Сергея Собянина и правительства столицы.

«Останкинский дворец-театр — один из немногих дошедших до нас деревянных дворцов в России, уникальный памятник архитектуры конца XVIII столетия, сохранивший свои подлинные интерьеры», — отметил Собянин.

Мастера работают с редкими элементами оформления: изразцовыми печами, скульптурами, паркетом и зеркалами.

Особое внимание уделяют живописному плафону картинной галереи площадью более 150 квадратных метров. Произведение создали в 1797 году в темперно-клеевой технике. Реставраторам предстоит аккуратно восстановить поврежденные участки, включая самые сложные места.

В прошлом году завершилась реставрация восточного крыла — Египетского павильона. До конца 2026 года планируется закончить работы по западному крылу — Итальянскому павильону, а в 2027 году специалисты рассчитывают полностью отреставрировать центральную часть — дворца-театра.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве завершили реставрацию особняка Мазурина в Курсовом переулке. Специалисты восстановили фасады, кровлю и декоративные элементы здания конца XIX века, включая лепнину и утраченные фрагменты штукатурки.

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