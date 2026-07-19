Силы ПВО РФ отразили атаку еще трех украинских БПЛА, летевших на Москву
Собянин: отражена атака ещё трёх беспилотников, летевших в Москву
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Сотрудники экстренных служб работают на месте падения вражеских дронов.
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) страны отразили атаку еще троих украинских дронов, которые летели в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.
Информация о погибших, пострадавших или разрушениях на земле отсутствует.
До этого Сергей Собянин сообщал о том, что на подлете к Москве было уничтожено пять дронов противника — Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким образом за сегодняшний день российские бойцы отразили атаку уже восьми БПЛА.
Регионы РФ ежедневно подвергаются атакам со стороны боевиков киевского режима с начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, о ходе которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля феврале 2022 года. Противник наносит удары по территории нашей страны не только при помощи дроны, но и ракет.
В ночь на 19 июля силы ПВО РФ уничтожили 140 украинских БПЛА над регионами России. Атаке со стороны ВСУ подверглись Белгородская, Брянская, Ростовская, Курская, Калужская и другие области.
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