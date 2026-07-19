Собянин в День Москвы-реки рассказал о развитии главной водной артерии города

Собянин: коммунальный флот Москвы в ближайшее время пополнят еще шесть судов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Столица усиливает контроль за качеством воды и развитием речной инфраструктуры на Москве-реке.

День Москвы-реки отмечается 19 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе городских служб по очистке и контролю состояния главной водной артерии города. Об этом градоначальник сообщил в канале в мессенджере МАКС.

За состоянием главной водной артерии столицы следят специалисты ГУП «Мосводосток». Ежедневно коммунальный флот занимается уборкой мусора с поверхности воды, устранением загрязнений и удалением илового осадка. В ближайшее время парк пополнится шестью судами, после чего общее количество техники достигнет 36 единиц.

«Питьевой водой город обеспечивают четыре станции водоподготовки. Специалисты контролируют качество воды на всех этапах: с начала года в Москве провели 1,7 миллиона анализов по 200 физико-химическим и биологическим показателям», — отметил мэр Москвы.

Контроль за качеством воды в реке осуществляет ГПБУ «Мосэкомониторинг». Специалисты регулярно берут пробы в 13 контрольных точках и проводят исследования по 40 показателям. Также данные в режиме реального времени поступают с автоматической станции, которая отслеживает десять основных физико-химических параметров.

В столице продолжается развитие речного транспорта. Сейчас в Москве действуют четыре регулярных маршрута электросудов: Киевский — Парк «Фили», ЗИЛ — Печатники, Новоспасский — ЗИЛ и Лужники — Киевский.

Экологичный речной транспорт работает за счет электрических судов и плавучих причалов, которые не загрязняют окружающую среду. В конце 2025 года в Москве открылось производство таких судов на Московской верфи в районе Нагатинский Затон.

За безопасностью на воде следят специалисты Московской поисково-спасательной службы на водных объектах. Контроль всей акватории также осуществляет речной ситуационный центр ЦОДД.

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