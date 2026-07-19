Собянин: силы ПВО уничтожили пять летевших на Москву беспилотников
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Системы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, которые двигались в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС.
По его словам, после поражения дронов на месте падения обломков продолжают работать специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших или разрушениях в результате падения пока не поступало.
Территория РФ регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции. О ней президент России Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами, атакуя мирные населенные пункты и гражданское население.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские беспилотники атаковали два танкера на нефтетерминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Инцидент произошел во время погрузочных операций на причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3. На судне «ASIA» возник пожар, который оперативно потушили группы аварийного реагирования КТК. Раненых и погибших среди работников компании и подрядчиков нет, розлива нефти не произошло.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.