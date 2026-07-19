Бассейн и музыкальный класс: новый детский сад достраивают в Царицыно

Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин

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Учреждение будет готово в III квартале 2026 года.

В столичном районе Царицыно завершается строительство детского сада. Внутри здания оборудовали десять групп, а также помещения для физкультуры и музыкальных занятий, кабинет для развивающих игр, бассейн и медпункт. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.

«Садик будет готов в III квартале этого года. На прилегающей территории обустроили групповые и спортивные площадки, места для хранения колясок, велосипедов и санок», — заявил глава города на канале в МАКС.

Особенное внимание авторы проекта уделили необходимым условиям для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Учреждение находится в жилом квартале, в котором также строят школу на 900 детей.

Собянин подчеркнул, что развитие социальной инфраструктуры — одно из главных направлений градостроительной политики столицы. Только на юге Москвы с 2011 года ввели в эксплуатацию 52 образовательных объекта, и строятся еще 15.

Ранее Собянин сообщил, что запущено строительство станций метро «Липецкая» и «Лебедянская».

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