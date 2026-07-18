Собянин: за неделю в сторону Москвы ВСУ выпустили почти 1,9 тысячи беспилотников
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
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Часть воздушных целей силы ПВО уничтожили еще до приближения к столице.
В сторону Московского региона за неделю ВСУ направили 1892 беспилотника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.
«В период с 20:30 11 июля по 08:30 18 июля в направлении Московского региона летели 1892 беспилотника», — написал Собянин.
По словам мэра, большинство беспилотников удалось сбить на дальних подступах к столице. При этом непосредственно на подлете к Москве уничтожили 207 воздушных целей.
С начала СВО российские регионы регулярно сталкиваются с атаками со стороны ВСУ. Для ударов используются как беспилотники, так и ракеты. При этом под обстрелы попадают приграничные территории и мирные жители.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что за минувшие сутки российские средства ПВО перехватили 774 беспилотника самолетного типа ВСУ. Кроме того, военные уничтожили 13 авиабомб, а также поразили польскую самоходную артиллерийскую установку «Krab» и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
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