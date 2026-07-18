Собянин: началось строительство станций метро «Липецкая» и «Лебедянская»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Они станут частью Бирюлевской линии, которую должны открыть не раньше 2029 года.

В Москве стартовало строительство сразу двух станций метро Бирюлевской линии — «Липецкой» и «Лебедянской». Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, специалисты уже приступили к реализации проектов. Они, в том числе, готовят площадки к предстоящим работам, устанавливая, например, ограждающие конструкции.

На время строительства «Липецкой» и «Лебедянской» будут также открыты дополнительные автомобильные дороги. В планах властей, в частности, расширить трассу, которая ведет на дублер Липецкой улицы.

Еще в ходе работ специалисты приведут в порядок территории, прилегающие к станциям Бирюлевской линии. Как уточнил Сергей Собянин, рабочие положат новый асфальт и высадят вдоль улиц деревья.

На Бирюлевской линии московской подземки будет располагаться десять станций. Активно из них сейчас строится шесть — «ЗИЛ», «Остров мечты», «Луганская» и другие. Первый участок новой ветки метро должны ввести в эксплуатацию через два года, в 2028-м. Полностью Бирюлевскую линию откроют не раньше 2029-го.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки территории у станции метро «Новорижская». Эта станция станет частью Рублево-Архангельской линии. Ее сейчас также активно возводят.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.