Гости фестиваля «Моспитомец» на ВДНХ смогут приютить собаку или кошку
Фото: 5-tv.ru
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На выставке представят более 40 животных из московских приютов.
На ВДНХ рядом с Музеем городского хозяйства Москвы 26 июля пройдет фестиваль «Моспитомец». Одной из центральных частей программы станет выставка-пристройство — на ней посетителям представят более 40 собак и кошек из московских приютов. Об этом сообщили на портале правительства и мэра Москвы mos.ru.
Перед выставкой будущих участников вакцинируют, осматривают и обрабатывают от паразитов. У животных есть все необходимые ветеринарные документы. Также организаторы следят, чтобы к гостям вывели самых общительных и привыкших к людям питомцев.
На самом фестивале за кошками и собаками будут присматривать волонтеры. Они помогут животным познакомиться с будущими владельцами и проконсультируют гостей. Добровольцы хорошо знакомы с четвероногими подопечными и знают их привычки, их задача — помочь подобрать для каждого подходящую семью.
Если появится желающий приютить питомца, работники выставки оценят, насколько животному будет безопасно и удобно с новым хозяином. Если собеседование пройдет успешно, гражданин сможет заключить договор об ответственном содержании и стать официальным обладателем пушистого друга.
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