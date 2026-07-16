В Москве завершили проходку одного из тоннелей между станциями Троицкой линии метро

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

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Новый участок этой ветки протянется от Коммунарки до Троицка.

Метростроители завершили проходку левого перегонного тоннеля между станциями «Новомосковская» и «Сосенки» Троицкой линии Московского метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Благодаря ей (Троицкой ветке. — Прим. ред.) 20% разгрузятся востребованные станции Сокольнической, Калужско-Рижской и Бутовской линий», — написал Собянин.

Строительство шло с октября 2025 года по июль 2026-го. За это время тоннелепроходческий комплекс «Ольга» преодолел 1,6 километра на максимальной глубине 31 метр.

Еще один правый тоннель, между станциями «Ватутинки» и «Кедровая», готов на 14%.

Южный участок Троицкой линии протянется на 16,9 километра вдоль Калужского шоссе от Коммунарки до Троицка. Всего на нем появятся шесть новых станций: «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк». Полностью завершить второй этап строительства планируется в 2029 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что новая дорога соединила улицы на северо-востоке Москвы.

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