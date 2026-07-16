Собянин раскрыл детали обновления стадиона «Крылья Советов»

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

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На месте старой арены появится каток, скейт-парк и другие площадки.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал старт проектирования реконструкции стадиона «Крылья Советов», построенного еще в 1934 году для авиастроителей. Об этом он написал в своем канале в мессенджере МАКС.

По его словам, на главном футбольном поле уложат искусственный газон с подогревом, построят комфортабельные раздевалки и вместительные зрительские трибуны.

По периметру проложат беговые дорожки, а за воротами обустроят воркаут-зоны и площадки для сдачи нормативов ГТО. В планах также создать многофункциональную зону с ледовым катком и хоккейной коробкой, установить скейт-парк, корты для падел-тенниса и возродить старинную площадку для городков.

Кроме того, приведут в порядок центр игровых видов спорта и танцевальный центр, обновят грунтовые теннисные корты.

Стадион долгие годы оставался точкой притяжения для жителей района, однако его оснащение давно требовало модернизации.

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