Новая дорога соединила улицы на северо-востоке Москвы

Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин

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Магистраль прошла под путями второго Московского центрального диаметра.

Новая дорога связала улицы Добролюбова и Складочную в Бутырском районе столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

В своем сообщении Собянин указал, что РЖД достроили железнодорожный путепровод в 2025-м, и с открытием дороги теперь есть дополнительный маршрут от ТТК до Огородного проезда, который ведет прямо на Алтуфьевское шоссе. Обеспечена дополнительная транспортная связь между дорогами.

Помимо запуска движения, специалисты провели реконструкцию перекрестков на пересечении улицы Добролюбова с одноименными проездом и переулком. Вдоль обновленной магистрали появились тротуары и удобные подъезды к производственным объектам, установлены светофоры и обустроены велосипедные дорожки от Проектируемого проезда № 1051 до улицы Руставели.

Улучшение связности районов и увеличение плотности улично-дорожной сети — один из приоритетов градостроительного развития Москвы. Это соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве строят велопешеходный мост к парку «Фили».

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