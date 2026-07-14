Может навредить здоровью: чем грозит сон при свете с ночником

Фото: 5-tv.ru

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Последствия проявляются практически сразу.

Привычка оставлять на ночь телевизор, ночник или любой другой источник света способна незаметно подтачивать здоровье, нарушая работу внутренних биологических часов. Об этом Life.ru рассказал врач-сомнолог Максим Новиков.

«Свет подавляет выработку мелатонина — гормона сна, вырабатываемого шишковидной железой в мозге. Телевизор или ночник активируют ганглиозные клетки сетчатки, блокируя сигнал „ночь“ для циркадных ритмов организма», — объяснил специалист.

По его словам, последствия проявляются практически сразу — заснуть становится труднее, сон делается поверхностным, а пробуждения — более частыми. Исследования показывают, что просмотр телевизора вечером способен сократить продолжительность глубокого медленноволнового сна на 15–20%, из-за чего утром человек чувствует себя разбитым даже после достаточного количества часов отдыха.

Особенно коварным оказывается миф о безопасности слабого ночника. Как отметил сомнолог, даже освещение в один-три люкса способно влиять на организм. При уровне около двух люксов выработка мелатонина может снижаться на 20–30%.

«Безопасного уровня света во время сна фактически нет — оптимальной считается полная темнота, менее 0,1 люкса. Поэтому лучше использовать плотные шторы или маску для глаз. Особенно это важно для детей и пожилых людей, поскольку у них мелатониновая система более чувствительна», — подчеркнул Новиков.

При этом разные источники света воздействуют на организм неодинаково. Наиболее вредными считаются экраны смартфонов и телевизоров, которые излучают синий свет с длиной волны 450–480 нанометров. Он в два-пять раз сильнее подавляет выработку мелатонина, чем желтый свет обычного ночника. Дополнительную нагрузку создает и мерцание экрана телевизора.

«Гаджеты рекомендуется выключать минимум за один-два часа до сна. Если человеку необходим ночник, лучше выбирать модель с красным спектром — он меньше влияет на циркадные ритмы», — рассказал врач.

Однако проблема не ограничивается ухудшением качества сна. Регулярный сон при свете повышает риск ожирения из-за нарушения выработки гормонов голода — лептина и грелина.

Кроме того, снижается чувствительность тканей к инсулину, что увеличивает вероятность развития сахарного диабета второго типа.

Также хроническое нарушение циркадных ритмов связано с повышенным риском депрессии, поскольку мелатонин участвует в регуляции выработки серотонина. У женщин могут возникать нарушения менструального цикла, у мужчин и женщин — ослабление иммунитета и повышение риска гипертонии.

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