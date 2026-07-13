Силы ПВО сбили 24 украинских беспилотника на подлете к Москве

Фото: © РИА Новости/Константин Морозов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

С ночи российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр города Сергей Собянин.

О ликвидации восьми вражеских дронов глава столицы написал в 00:24 по московскому времени. Спустя практически три часа Собянин рассказал о еще трех сбитых украинских БПЛА.

Позже градоначальник заявил, что в промежутке с 04:31 до 04:54 по московскому времени силы ПВО успешно нейтрализовали 13 беспилотных летальных аппаратов противника.

Мэр подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Как ранее писал 5-tv.ru, вражеский дрон атаковал рейсовый автобус, который направлялся по маршруту Стаханов — Москва в ЛНР. В нем находились 13 человек. По предварительной информации, пострадали две женщины, которых экстренно доставили в ближайшую больницу.

До этого, 12 июля, сообщалось о попытке около 300 украинских беспилотников атаковать российскую столицу. По словам Собянина, большую часть силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах, а 45 вражеских БПЛА уничтожили на подлете к Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.