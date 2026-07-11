Балет, опера и концерты: в «Зарядье» пройдет фестиваль «Культурный город»

В Москве с 1 августа по 6 сентября пройдет фестиваль «Культурный город»

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

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Для жителей и гостей Москвы подготовили насыщенную программу с участием известных артистов и коллективов.

В столичном парке «Зарядье» с 1 августа по 6 сентября пройдет фестиваль «Культурный город». Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщил портал mos.ru.

В течение месяца посетителей ждут балетные и оперные постановки, концерты симфонических оркестров, творческие встречи, мастер-классы, выставочные проекты и другие культурные события.

Старт фестивалю даст Всероссийский марафон «Россия — театр — общество», приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России. С 1 по 9 августа ведущие театры страны представят спектакли, концертные программы, студенческие показы, а также встречи со зрителями и образовательные мероприятия.

С 20 по 23 августа площадка примет Фестиваль юношеских оркестров мира. В проекте примет участие народный артист СССР Юрий Башмет. Перед публикой выступят национальные молодежные коллективы из разных стран, а совместные репетиции и концерты станут частью международного культурного обмена.

Финальные мероприятия состоятся 5 и 6 сентября и будут посвящены празднованию Дня города Москвы. Для зрителей подготовят масштабную программу с самыми яркими выступлениями участников фестиваля.

Помимо крупных событий, со вторника по воскресенье на сцене «Культурного города» будут регулярно выступать артисты учреждений, подведомственных столичному Департаменту культуры, а также приглашенные творческие коллективы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Мневниковской пойме приступили к созданию нового общественного пространства на берегу Москвы-реки. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на улице Нижние Мневники, на месте бывшей заброшенной территории, появится пешеходный променад длиной около двух километров.

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