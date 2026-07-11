Собянин: завершено строительство нового корпуса единого диспетчерского центра

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

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Новая площадка объединит службы управления и ускорит реагирование на изменения в работе системы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства второго здания Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) московского транспорта. Об этом глава города рассказал в своем канале в мессенджере МАКС.

Новое здание станет частью единой системы управления всеми видами городского транспорта. По словам Собянина, объединение диспетчерских служб позволит повысить безопасность перевозок, ускорить принятие решений и улучшить взаимодействие между подразделениями.

«Мы закончили строительство второй очереди единого диспетчерского центра московского транспорта. Теперь координация управления пассажирского наземного транспорта, подземного транспорта будет в одном центре, что, конечно, улучшит и безопасность, скорость решения всех вопросов, которые требуются для вашей повседневной работы», — отметил мэр Москвы.

Пятиэтажное здание площадью около восьми тысяч квадратных метров соединили с первым корпусом закрытым надземным переходом. В новом комплексе разместятся сотрудники различных диспетчерских служб, которые ранее работали в разных районах города.

В ЕДЦ будут работать специалисты, отвечающие за управление наземным и речным транспортом, безопасность на объектах метро и городских перевозок, контроль работы такси, а также мониторинг деятельности курьеров и средств индивидуальной мобильности.

Кроме того, второй корпус центра сможет использоваться как оперативный штаб при проведении крупных городских мероприятий.

Первый корпус Единого диспетчерского центра открылся в 2019 году и объединил управление рельсовым транспортом — метро, МЦК, МЦД и трамваями. После его запуска скорость реагирования на происшествия в московском метро выросла в 2,5 раза, а на МЦД — в 3,5 раза.

Во втором здании также создадут учебные классы для подготовки и повышения квалификации диспетчеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин поздравил сотрудников транспортного комплекса с профессиональным праздником.

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