Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Вице-спикер заявил, что условия возможного урегулирования стали иными по сравнению с переговорами 2022 года.

Будущие договоренности по урегулированию конфликта на Украине будут существенно отличаться от тех, которые обсуждались сторонами весной 2022 года. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с aif.ru.

«Все решится за столом переговоров. Просто те документы, которые лягут на этот стол, будут написаны кровью и порохом на линии боевого соприкосновения», — сказал зампред Совета Федерации.

Косачев также выразил мнение, что Украина уже упустила возможность завершить конфликт на более выгодных для себя условиях. Он напомнил, что весной 2022 года стороны были близки к подписанию мирного соглашения, однако переговорный процесс впоследствии зашел в тупик, а позиции участников разошлись.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бурунди Эдуаром Бизиманой обвинил Украину в создании проблем дружественным России странам.

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