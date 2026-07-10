Электродепо «Замоскворецкое» в Москве отмечает 57-й день рождения

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

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Именно его составы эксплуатировали на четырех линиях — это рекорд для столичной подземки.

Электродепо «Замоскворецкое» отметило 57-летие уникальным достижением. За всю историю предприятия его составы эксплуатировали на четырех разных линиях — это рекорд для Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

По данным градоначальника, с момента открытия до 2021 года депо обслуживало Замоскворецкую линию. С 1995-го по 2019-й оно отвечало за участок «Каховская» — «Каширская», который позже стал Каховской линией, а затем вошел в состав Большой кольцевой линии (БКЛ). В 2024–2025 годах депо задействовали на Троицкой ветке, а с 2021 года оно обслуживает поезда БКЛ.

Техническое оснащение депо менялось вместе с развитием метро. В 1969-м здесь использовали поезда типа «Г», позже их заменили вагонами «Е». В 2021 году электродепо прошло масштабную модернизацию, после чего перешло исключительно на современные составы «Москва-2020» и «Москва-2024». Обновление инфраструктуры позволило повысить надежность и сократить интервалы движения.

«В депо работает свыше 600 специалистов. Благодаря их слаженности, ответственности и профессионализму составы на БКЛ ходят регулярно с минимальными интервалами», — рассказал Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, как оформят станцию метро «СберСити» на строящейся Рублево-Архангельской линии.

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