Сергей Собянин рассказал, каким будет медицинский колледж в «Сколкове»

Собянин: Новый медколледж в «Сколкове» будет одним из крупнейших в Москве

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

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Его площадь составит 55 тысяч квадратных метров, а завершить строительство планируется в 2029 году.

В Москве утвердили архитектурный облик нового медицинского колледжа, который построят на территории инновационного центра «Сколково». Мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге в мессенджере МАКС сообщил, что образовательный комплекс планируют возвести в 2029, и он станет одним из крупнейших в городе.

«Здесь будут учиться более пяти тысяч студентов по четырем наиболее востребованным направлениям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» и «Стоматология ортопедическая», — рассказал Сергей Собянин.

Для практических занятий оборудуют лаборатории, мастерские и учебные классы с современными тренажерами. Также в здании разместят аудитории, медиатеку, кабинеты для дистанционного обучения, спортивные и рекреационные зоны.

Практическая подготовка студентов будет проходить на базе расположенных рядом медицинских учреждений, включая лечебно-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы № 62.

Колледж также оснастят автоматизированными инженерными системами, а прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве возведут стационар кратковременного пребывания. Его построят в Городской клинической больнице имени В. М. Буянова.

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