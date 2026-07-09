Ида Галич все-таки устроила свадьбу, несмотря на протесты— первые кадры

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; Instagram*/vshelyagova; 5-tv.ru

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Блогер с мужем отправились проводить брачную церемонию в заповедную зону.

Опубликованы первые кадры со свадьбы блогера Иды Галич. Она вместе с будущим мужем бизнесменом Олегом Ледвичем летят в Северную Осетию на праздничном рейсе — в самолете звездные гости обнимаются и поздравляют жениха и невесту.

На кадрах из соцсетей приглашенной на свадьбу блогерши Виктории Шеляговой помимо нее самой видны и другие звезды, которые будут присутствовать на свадебном торжестве — актриса Ирина Горбачева, юмористка Ольга Парфенюк, блогер Алексей Жидковский и модель Мария Миногарова, а также актер Денис Дорохов.

Вопреки протесту экологов, официальной проверке и отсутствию разрешения, Галич с будущим супругом все-таки выбрали для свадьбы берег осетинского горного озера. Высокогорный водоем у Мидаграбинских водопадов — древний кладезь природных богатств региона. Для проведения свадьбы там прошли строительные работы с применением тяжелой техники.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания Вадим Базаев в комментарии 5-tv.ru заявил, что проводить свадьбу в этой природной зоне незаконно, официального разрешения никто не давал. Была инициирована проверка на предмет правомерности проводимых строительных работ. Очевидно, это не помешало Галич с женихом наслаждаться свадебным путешествием.

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