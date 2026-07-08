«Разрешения не было получено»: министр природы Осетии о свадьбе Галич

Министр природы Осетии заявил, что нет разрешения на свадьбу Галич

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов; ВКонтакте/wall-217448702_601; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По итогам проверки виновным грозят административные меры, сообщили в Минприроды республики.

Министр природных ресурсов и экологии РСО-Алания Вадим Базаев в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru категорически опроверг законность проведения свадебного торжества блогера Иды Галич на территории памятника природы.

«Нет, конечно. Никакого разрешения не было получено. Более того, мы сейчас проводим проверку. По ее результатам общественность будет оповещена», — заявил глава ведомства.

В сообщении уточняется, что земельный участок, на котором развернулась «стройка» для праздника Иды Галич, частично расположен в границах особо охраняемой природной территории «Урочище Джимара».

Инспекторы оценивают, насколько организаторы соблюли режим использования заповедного уголка. В случае выявления нарушений к виновным обещают применить жесткие меры административного воздействия.

Ранее 5-tv.ru писал, что эколог Вольпин предупредил об уголовной ответственности за проведение свадьбы Иды Галич на особо охраняемой природной территории.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.