Собянин: в ГКБ имени Буянова появится стационар кратковременного пребывания

Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Его создание станет частью масштабной реконструкции главного лечебного корпуса больницы.

Главный лечебный корпус Городской клинической больницы (ГКБ) имени В. М. Буянова в Москве модернизируют в рамках масштабной реконструкции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в мессенджере МАКС.

«Приводим в порядок главный лечебный корпус. Здание будет соответствовать самым современным стандартам. В результате больница сможет оказывать помощь большему числу жителей», — написал Сергей Собянин в личном блоге.

Во время реконструкции специалисты отремонтируют кровлю, заменят окна, выполнят перепланировку помещений и отделку современными материалами. Кроме того, будут модернизированы системы кондиционирования и вентиляции.

Модернизация затронет и первый этаж корпуса. Здесь появятся несколько дополнительных входов, а из прежнего вестибюля сделают светлый холл с комфортной зоной ожидания, аптекой, магазином и кафе с панорамными окнами.

После обновления на первом этаже разместят неврологическую службу, включая межокружные отделения рассеянного склероза и пароксизмальных состояний, кабинеты приема пациентов с миастенией, а также амбулаторное подразделение городского аритмологического центра, кабинеты специалистов, перевязочные, операционные и другие подразделения больницы.

Одной из ключевых задач проекта станет создание стационара кратковременного пребывания. Также расширятся возможности лечения и улучшатся условия для пациентов круглосуточного стационара.

«Работы пройдут в два этапа, первый планируется завершить в 2026 году. Параллельно проводится комплексное благоустройство территории больницы», — отметил мэр столицы.

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