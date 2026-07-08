Трамп: мир России с Украиной будет прочнее, чем перемирие с Ираном

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

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Он также заявил, что долгосрочное урегулирование возможно только на украинском направлении.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что будущее мирное соглашение между Россией и Украиной будет соблюдаться, в отличие от прекращения огня с Ираном. Об этом он заявил на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Теперь мы видим, что не имеет значения, говорят ли с ними (американские переговорщики — Прим. ред.). Я думаю, они могут говорить, но я не вижу (перспектив — Прим. ред.). Вся моя жизнь — это сделки. Я этого не вижу. Я не вижу (сделки — ред.) с ними», — сказал он журналистам в Анкаре.

Свое заявление он сделал на фоне встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, одной из ключевых тем которой стало усиление украинской противовоздушной обороны.

Любопытно, что оптимизм Трампа по украинскому треку расходится с действиями киевской стороны. Ранее The New York Post сообщила, что Киев отклонил 28-пунктный мирный план американского президента.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп анонсировал звонок Владимиру Путину.

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