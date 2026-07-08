Как заснуть без таблеток и масел: советы специалиста по сну

Фото: www.globallookpress.com/Ulrich Niehoff

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В соцсетях и на маркетплейсах все большей популярностью пользуются средства с мелатонином и триптофаном.

В социальных сетях и на маркетплейсах уже не первый год набирает обороты тренд — масла, капли и спреи с мелатонином и триптофаном для быстрого засыпания. Блогеры обещают: достаточно нанести средство на запястья или виски — и через несколько минут наступит глубокий сон без всяких таблеток.

Продажи мелатонина в России продолжают расти. Но работает ли это на самом деле или это просто дорогой маркетинг? Разбираемся вместе с врачом-сомнологом Софией Черкасовой.

Как работают масла с точки зрения физиологии

Главный вопрос, который волнует многих: может ли мелатонин всосаться через кожу в количестве, достаточном для влияния на сон?

«Я бы очень осторожно относилась к таким средствам. Для популярных масел, роллеров и спреев с мелатонином и триптофаном нет убедительной доказательной базы, что они действительно помогают при бессоннице. Кроме того, в случае наружных форм сложно предсказать, какая доза действующего вещества реально попадет в организм. Поэтому здесь действительно гораздо больше маркетинга, чем качественных клинических данных», — рассказала сомнолог София Черкасова.

С трансдермальным мелатонином ситуация неоднозначная. Нельзя просто сказать, что через кожу он вообще не всасывается: для некоторых наружных форм в исследованиях показано всасывание. Но это не означает, что популярные масла, роллеры и спреи из соцсетей будут работать предсказуемо и безопасно. Главная проблема таких средств — непонятная дозировка, нестандартизованный состав и отсутствие внятных клинических рекомендаций по их применению.

Так, в предварительном исследовании 2026 года, опубликованном на платформе medRxiv, изучали трансдермальное введение мелатонина. Авторы показали, что разные наружные формы могут вести себя по-разному: пенистые средства для ванн не приводили к значимому всасыванию, а вот некоторые лосьоны — наоборот, создавали заметные концентрации мелатонина в крови и обеспечивали более длительное его присутствие в организме по сравнению с таблетированными формами. При этом исследователи обнаружили и другую проблему: разные партии одних и тех же лосьонов могли существенно отличаться по составу и содержанию мелатонина, которое не всегда соответствовало заявленному на упаковке.

Парадокс в том, что наружные средства часто кажутся покупателям более мягкими и безопасными, чем таблетки. Но в реальности доза мелатонина, которая фактически попадет в организм, может быть непредсказуемой.

Триптофан — еще один популярный компонент «сонных» масел. Это аминокислота, которая участвует в синтезе серотонина и мелатонина. Однако для наружных форм триптофана нет убедительной доказательной базы, что такое применение вообще способно значимо влиять на сон.

«У мелатонина есть вполне конкретные показания. В первую очередь это нарушения циркадного ритма — например, джетлаг, сменная работа, смещенный режим сна или хаотичный график. В таких ситуациях важны форма, дозировка и время приема: мелатонин работает не как универсальное снотворное, а как средство, которое помогает синхронизировать биологические часы», — пояснила София Черкасова.

Мелатонин — это не просто «таблетка для сна»

Мелатонин часто называют гормоном сна, но точнее — это гормон темноты или гормон ночи. Он не столько «выключает» человека, сколько помогает организму синхронизировать внутренние часы и подает сигнал о наступлении биологической ночи.

Именно поэтому мелатонин наиболее уместен не как универсальное средство от любой бессонницы, а прежде всего при нарушениях циркадного ритма — например, джетлаге, сменной работе или смещенном режиме сна. Он не заменяет лечение хронической бессонницы, если ее поддерживают тревога, гипервозбуждение, нарушение режима или другие причины.

Насколько безопасен бесконтрольный прием

Многие опасаются, что от мелатониновых масел или капель можно развить зависимость. София Черкасова объясняет, что мелатонин не вызывает классической лекарственной зависимости, как некоторые снотворные препараты. Однако это не значит, что к таким средствам стоит относиться легкомысленно.

«Мелатонин не вызывает классической лекарственной зависимости, как некоторые снотворные препараты. Но у человека может формироваться психологическая привычка: ощущение, что без очередного средства, капель или вечернего ритуала он уже не сможет уснуть», — объяснила врач.

При бесконтрольном применении мелатонин нельзя считать полностью безобидным. Главная проблема — отсутствие достаточных данных о последствиях длительного приема высоких доз, особенно если человек назначает себе средство сам и принимает его без четких показаний.

К наиболее частым побочным эффектам мелатонина относят головную боль, дневную сонливость, иногда головокружение, тошноту, раздражительность. Кроме того, мелатонин может взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами, поэтому его не стоит воспринимать как универсальную «добавку для сна», подходящую всем без исключения.

Кому такие средства не стоит применять без консультации врача

«Мелатонин не стоит воспринимать как безобидную добавку, которую можно назначать себе в любых обстоятельствах. Есть ситуации, когда его применение лучше обязательно обсуждать с врачом: беременность и грудное вскармливание, тяжелые хронические заболевания, прием других препаратов, некоторые аутоиммунные и неврологические состояния», — подчеркивает София Черкасова.

С осторожностью к самостоятельному приему мелатонина стоит относиться людям с тяжелыми хроническими заболеваниями, нарушениями функции печени и почек, эпилепсией, аутоиммунными заболеваниями, а также тем, кто принимает несколько лекарственных препаратов одновременно. Отдельный вопрос — применение мелатонина у детей и подростков: такие решения лучше принимать только вместе с врачом, а не на основании советов из соцсетей.

Именно поэтому эксперименты с наружными средствами с непонятным составом и дозировкой выглядят особенно сомнительно: даже если они не окажутся опасными, их эффективность и реальная доза остаются под большим вопросом.

Роспотребнадзор против нелегальных БАД

В феврале 2026 года Роспотребнадзор сообщил о блокировке тысяч интернет-ресурсов, через которые продавали запрещенные биологически активные добавки. Среди них были и средства для сна, и добавки против стресса с компонентами, запрещенными в составе БАД.

Эта история хорошо показывает общую проблему рынка «сонных» средств: покупатель нередко не понимает, что именно он приобретает, в какой дозе и насколько состав соответствует тому, что указано на упаковке. В случае с продуктами, которые обещают повлиять на сон и нервную систему, такая непрозрачность особенно нежелательна.

Безопасные лайфхаки, которые действительно помогают уснуть

Вместо того чтобы тратить деньги на сомнительные масла, врачи советуют обратить внимание на образ жизни и гигиену сна.

«Если у человека действительно есть проблемы со сном, я бы советовала не распыляться на сомнительные средства, а начать с базовых вещей: стабильного режима сна, достаточной физической активности, ограничения кофеина во второй половине дня, уменьшения вечерней стимуляции и нормальной работы со стрессом. Именно такие меры обычно дают гораздо больше пользы, чем очередной популярный продукт из соцсетей», — порекомендовала София Черкасова.

Вот методы, которые действительно могут быть полезны:

Режим сна. Следует ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день, включая выходные. Особенно важно поддерживать относительно стабильное время подъема — именно оно является главным ориентиром для внутренних биологических часов.

Световой режим. За 1–2 часа до сна полезно уменьшать яркость света и снижать вечернюю стимуляцию. А утром, наоборот, важно получать как можно больше яркого света — это помогает синхронизировать циркадные ритмы.

Ограничение кофеина. Лучше не употреблять кофе, крепкий чай и энергетики во второй половине дня, особенно если есть проблемы с засыпанием.

Физическая активность. Регулярные умеренные нагрузки действительно улучшают сон, если становятся частью режима, а не разовой попыткой «сильно устать к вечеру».

Релаксация. Дыхательные и расслабляющие техники могут снижать уровень напряжения, если использовать их не как способ «заставить себя уснуть», а как инструмент уменьшения возбуждения нервной системы.

«Если человек делает релаксацию с мыслью, что она обязана немедленно „выключить“ его и гарантировать сон, это, наоборот, усиливает контроль и напряжение. А сон плохо переносит контроль. Поэтому такие техники работают лучше как способ снизить уровень возбуждения, а не как способ заставить себя уснуть любой ценой», — предостерегла София Черкасова.

Когнитивно-поведенческая терапия бессонницы. Это метод первой линии при хронической бессоннице. Он помогает разорвать порочный круг, в котором тревога о сне сама начинает поддерживать бессонницу.

Когда пора перестать экспериментировать и обратиться к врачу

Если вы перепробовали все лайфхаки, а бессонница не уходит, не стоит продолжать тестировать на себе сомнительные средства.

Поводы обратиться к врачу-сомнологу:

если нарушения сна сохраняются больше нескольких недель и не улучшаются на фоне изменения образа жизни;

если, несмотря на соблюдение режима и снижение вечерней стимуляции, вы продолжаете плохо засыпать, часто просыпаться или просыпаться слишком рано;

если бессонница длится более трех месяцев — это уже хроническое расстройство сна, требующее целенаправленной диагностики и лечения;

если появились тревожные симптомы: громкий храп, остановки дыхания во сне, выраженная дневная сонливость, приступы удушья ночью, резкое ухудшение самочувствия.

В таких случаях нужны не капли или масло, а полноценная диагностика. В зависимости от жалоб врач может рекомендовать более подробное обследование, а при подозрении на нарушения дыхания во сне или другие расстройства — полисомнографическое исследование.

Главное, что важно помнить: если человек месяцами не может нормально спать, проблема обычно не в нехватке очередного «сонного» средства из интернета. Чаще всего речь идет о хроническом стрессе, тревоге, нарушении режима, сформировавшейся бессоннице или другом расстройстве сна. И решать эту проблему лучше не роллером с мелатонином, а поиском причины и грамотной помощью.

Ранее 5-tv.ru писал,

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