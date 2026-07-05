Собянин: в Краснопахорском создадут дорожную сеть для промышленного кластера

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

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Власти города уже приступили к реализации проекта.

До конца 2027 года в Краснопахорском районе Москвы построят свыше пяти километров дорог для обслуживания промышленного кластера. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что в рамках проекта будут сделаны новые проезды, остановки наземного транспорта, а также тротуары и современное уличное освещение. В ходе работ, например, планируется сделать съезд и заезд с Варшавского шоссе.

Сергей Собянин добавил, что благодаря новым дорогам жителям Москвы станет удобнее добираться до ближайших населенных пунктов ТиНАО. К реализации проекта уже приступили. Работы находятся на начальном этапе: строители готовят площадку.

Кроме новых дорог, власти города планируют построить локальное очистительное сооружение, кольцевую сеть водоснабжения и канализационно-насосную станцию.

Ранее мэр Москвы рассказал о том, что в центре города, в Пресненском районе, появится школа будущего. Ее откроют в 2027 году. В учебном здании будут работать разные зоны, включая комната отдыха, пространство для рисования и кабинет для экспериментов.

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