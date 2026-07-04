Ночные кошмары у женщины оказались симптомом болезни щитовидной железы

Фото: 5-tv.ru

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Пациентка безуспешно лечилась от тревожности, пока обследование не выявило истинную причину ее состояния.

Постоянные ночные кошмары, панические атаки и тревожность у молодой женщины оказались связаны не с психическим расстройством, а с заболеванием щитовидной железы. Такой клинический случай описали врачи из Тегерана в журнале Clinical Case Reports.

Долгое время пациентка считала, что причиной ухудшения самочувствия стали проблемы с нервной системой. Она принимала антидепрессанты и успокоительные препараты, однако лечение не приносило заметного эффекта.

Во время очередного обследования женщина рассказала врачам, что помимо нарушений сна страдает от одышки, повышенной потливости, учащенного сердцебиения с пульсом до 110 ударов в минуту, головных болей и мышечных спазмов. Кроме того, за месяц она неожиданно похудела на 2,5 килограмма.

Специалисты предположили, что источник проблемы может быть связан с эндокринной системой. Анализы на гормоны щитовидной железы не дали однозначного ответа: показатели ТТГ, Т3 и Т4 то выходили за пределы нормы, то возвращались к обычным значениям.

Окончательный диагноз удалось поставить после сцинтиграфии щитовидной железы. Исследование подтвердило у пациентки болезнь Грейвса, также известную как базедова болезнь или диффузный токсический зоб. При этой патологии иммунная система вырабатывает антитела, которые изменяют работу щитовидной железы и вызывают избыточную выработку гормонов. Заболевание значительно чаще встречается у женщин, чем у мужчин.

После назначения соответствующей терапии состояние пациентки быстро улучшилось: панические атаки и ночные кошмары практически исчезли.

«За психическими симптомами может стоять эндокринное заболевание, особенно когда стандартное лечение не помогает, а анализы дают противоречивые результаты», — отмечают врачи.

Медики подчеркнули, что заболевания щитовидной железы нередко маскируются под проблемы с сердцем, нервной системой или желудочно-кишечным трактом, поэтому пациенты могут долго наблюдаться у врачей разных специальностей.

«Если вы или ваши близкие столкнулись с внезапными, устойчивыми к лечению паническими атаками и нарушениями сна, возможно, стоит проверить не только нервную систему, но и щитовидную железу», — резюмируют медики.

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