За последние сутки ВСУ направили в сторону Москвы более 200 беспилотников

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Большую часть БПЛА силы противовоздушной обороны ликвидировали на дальних рубежах.

За прошедшие сутки Московский регион пытались атаковать более 200 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Большую часть беспилотников силы противовоздушной обороны ликвидировали на дальних рубежах, 62 вражеских БПЛА были уничтожены непосредственно на подлете к Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что с вечера 3 июля до утра 4 июля средства ПВО успешно нейтрализовали 23 вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы. О первом уничтожении БПЛА Собянин написал в 22:45 по московскому времени, спустя час мэр заявил о еще шести уничтоженных летательных аппаратах врага.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в своем обращении к народу. Кроме беспилотников, противник также применяет ракеты для ударов по приграничным территориям.

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