На Солнце произошла первая после усиления активности вспышка высшего уровня X

Фото: 5-tv.ru

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Двумя днями ранее астрономы сообщали о появлении самой крупной в 2026 году группы солнечных пятен.

На Солнце произошла вспышка высшего уровня X. Об этом рассказали представители лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) в официальном Telegram-канале.

«Вот и первая X-вспышка», — сказано в публикации.

Исследователи зафиксировали это явление около полуночи 30 июля, событие достигло уровня X1.1. Если выброшенная во время космического события плазма достигнет Земли, возможны магнитные бури, которые повлекут нарушения в работе радиосвязи.

В минувшие сутки ученые зарегистрировали 17 похожих явлений, но меньшей интенсивности. Двум вспышкам присвоили уровень M. Двумя днями ранее, 28 июня, сотрудники лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что на Солнце образовалась самая крупная в 2026 году группа солнечных пятен. Ученые отметили, что активная область под номером 4478 выходит с обратной стороны звезды и движется к ее видимой части.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения специалисты делят солнечные вспышки на пять классов — A, B, C, затем уровни M и X. Магнитные бури как следствие могут вызывать нарушения в работе энергосистем, а также оказывать влияние на пути миграции птиц и животных. Особо сильные волнения вызывают сбои коротковолновой связи, работы навигационных систем и промышленных сетей.

Повышенная солнечная активность, помимо того, способна расширить области возникновения полярных сияний — это свечение (люминесценция) верхних слоев атмосферы. Также бытует мнение о реакции людей на магнитные бури — ухудшение самочувствия, обострения хронических недугов, нарушения сна и другие. Однако мнения экспертов на этот счет разнятся, и у теории метеозависимости есть и сторонники, и противники.

Ранее 5-tv.ru перечислял угрозы, которые таит в себе бушующее Солнце.

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