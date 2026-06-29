Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Артист продемонстрировал свое нижнее белье, чтобы развеять слухи.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, публично продемонстрировал, что носит нижнее белье. Свои трусы он показал на пресс-конференции в Президентском зале Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

«Вот, они на мне!» — выкрикнул артист, приспустив штаны.

Однако он не считает ничем позорным, когда люди предпочитают не носить трусы. В пример он привел исторических личностей, которым отсутствие нижнего белья не помешало стать великими людьми.

«Знаете, веками крестьяне, князья, цари творили историю России без всякого нижнего белья. И этот факт не мешает нам ими восхищаться, ставить им памятники», — сказал артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что SHAMAN заявлял, что не понимает «концепцию нижнего белья». Он также утверждал, что когда собирается в концертный тур, то даже не кладет в свой чемодан трусы.

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