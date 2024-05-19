«Трусов у меня никогда не было»: SHAMAN заявил о нелюбви к нижнему белью

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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По словам музыканта, ему непонятна сама «концепция нижнего белья».

Автор и исполнитель песен Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, заявил, что не видит смысла в ношении нижнего белья. Незадолго до выступления в Рязани артист встретился с журналистами, которым попался на глаза его чемодан.

И в нем не оказалось исподнего — без доли стеснения певец объяснил, что вовсе не забыл взять с собой трусы. Он просто их не носит, потому что не понимает «концепцию нижнего белья».

«Просто как бы в этом нет смысла. Потому что — а зачем? Поэтому трусов у меня нет и никогда не было», — признался артист корреспондентам федерального канала.

Пока SHAMAN готовится к очередному концерту и выбирает подходящие кожаные брюки, которые наденет на голое тело, его поклонницы времени не теряют. И выбирают красивые комплекты, которые позже полетят на сцену. Как рассказал Дронов, фанатки время от времени бросают в него свои трусы и бюстгальтеры.

«На сцену летели не только майки… Не знаю, могу ли я это говорить или нет, но такое было впервые… Трусы. Женские», — говорит SHAMAN.

Хоть подобные презенты и производят впечатление, себе их артист не забирает. Стоит отметить, что Дронова это не смущает — он считает, что в этом нет ничего постыдного, ведь каждому человеку полезно иногда «похулиганить».

В Рязани SHAMAN не только сделал громкое признание, но и дал концерт. А перед этим прошелся по улицам города и вручил местным жительницам цветы.

А еще поддержал уличных музыкантов, спев с ними вместе. Получилось небольшое бесплатное представление.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN встретился перед концертом в Рязани с мальчиком, который мыл машины для покупки билета на его выступление.