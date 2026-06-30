Ночные приливы: что есть женщине во время менопаузы, чтобы лучше спать

Диетолог Петипейн: во время менопаузы женщинам стоит есть вишню

Фото: www.globallookpress.com/Ariane Lohmar

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Качество отдыха влияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Бессонница, ночные пробуждения и приливы жара — одни из самых распространенных проблем во время менопаузы. Гормональные изменения влияют не только на настроение и самочувствие, но и на качество сна. Однако специалисты отмечают, что некоторые продукты способны помочь организму легче переносить этот период и быстрее засыпать. Об сообщила диетолог Дебби Петипейн, передает Yahoo.

Почему сон ухудшается во время менопаузы

Снижение уровня эстрогена и прогестерона влияет на работу нервной системы и терморегуляцию организма. Из-за этого женщины чаще сталкиваются с ночными приливами, повышенной тревожностью и частыми пробуждениями.

«Приливы, ночная потливость, перепады настроения, алкоголь, кофеин, боль, апноэ во сне, лекарства и стресс, связанный с уходом за больными, — все это может влиять на сон», — отметила специалист.

Недостаток сна, в свою очередь, может усиливать усталость, раздражительность и даже повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Продукты, богатые магнием

Магний участвует в работе нервной системы и помогает мышцам расслабляться. Исследования показывают, что его недостаток может быть связан с нарушениями сна.

Получить этот минерал можно из:

шпината и другой листовой зелени;

орехов и семечек;

фасоли и чечевицы;

цельнозерновых продуктов.

Вишня и натуральный мелатонин

Кислая вишня считается одним из немногих природных источников мелатонина — гормона, который регулирует циклы сна и бодрствования.

Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление вишни или вишневого сока может незначительно улучшать продолжительность и качество сна, особенно у людей среднего и старшего возраста.

Продукты с триптофаном

Триптофан — аминокислота, необходимая для выработки серотонина и мелатонина. Специалисты советуют включать в рацион:

индейку и курицу;

яйца;

молочные продукты;

овсянку;

бананы;

орехи.

Такие продукты могут способствовать более спокойному засыпанию и улучшению эмоционального состояния.

Соевые продукты и фитоэстрогены

Соевые бобы, тофу и другие продукты из сои содержат изофлавоны — растительные соединения, которые по своему действию частично напоминают эстроген.

Некоторые исследования связывают их употребление с уменьшением выраженности приливов, а значит, и с более спокойным ночным отдыхом. Однако эффект может различаться у разных женщин.

Почему важно избегать кофеина вечером

Во время менопаузы организм становится более чувствительным к стимуляторам.

Кофе, крепкий чай, энергетики и некоторые сладкие напитки могут затруднять засыпание и усиливать ночные пробуждения. Специалисты рекомендуют ограничивать употребление кофеина во второй половине дня.

Алкоголь тоже может мешать сну

Хотя алкоголь иногда вызывает сонливость, он ухудшает качество ночного отдыха и может усиливать приливы жара.

Поэтому женщинам в период менопаузы советуют не использовать спиртное как средство для борьбы с бессонницей.

Правильное питание не способно полностью избавить от проблем со сном во время менопаузы, однако продукты, богатые магнием, триптофаном, мелатонином и фитоэстрогенами, могут помочь организму легче адаптироваться к гормональным изменениям. А отказ от позднего кофе и алкоголя способен сделать ночной отдых более глубоким и спокойным.

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