Ночные приливы: что есть женщине во время менопаузы, чтобы лучше спать
Диетолог Петипейн: во время менопаузы женщинам стоит есть вишню
Фото: www.globallookpress.com/Ariane Lohmar
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Качество отдыха влияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Бессонница, ночные пробуждения и приливы жара — одни из самых распространенных проблем во время менопаузы. Гормональные изменения влияют не только на настроение и самочувствие, но и на качество сна. Однако специалисты отмечают, что некоторые продукты способны помочь организму легче переносить этот период и быстрее засыпать. Об сообщила диетолог Дебби Петипейн, передает Yahoo.
Почему сон ухудшается во время менопаузы
Снижение уровня эстрогена и прогестерона влияет на работу нервной системы и терморегуляцию организма. Из-за этого женщины чаще сталкиваются с ночными приливами, повышенной тревожностью и частыми пробуждениями.
«Приливы, ночная потливость, перепады настроения, алкоголь, кофеин, боль, апноэ во сне, лекарства и стресс, связанный с уходом за больными, — все это может влиять на сон», — отметила специалист.
Недостаток сна, в свою очередь, может усиливать усталость, раздражительность и даже повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Продукты, богатые магнием
Магний участвует в работе нервной системы и помогает мышцам расслабляться. Исследования показывают, что его недостаток может быть связан с нарушениями сна.
Получить этот минерал можно из:
- шпината и другой листовой зелени;
- орехов и семечек;
- фасоли и чечевицы;
- цельнозерновых продуктов.
Вишня и натуральный мелатонин
Кислая вишня считается одним из немногих природных источников мелатонина — гормона, который регулирует циклы сна и бодрствования.
Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление вишни или вишневого сока может незначительно улучшать продолжительность и качество сна, особенно у людей среднего и старшего возраста.
Продукты с триптофаном
Триптофан — аминокислота, необходимая для выработки серотонина и мелатонина. Специалисты советуют включать в рацион:
- индейку и курицу;
- яйца;
- молочные продукты;
- овсянку;
- бананы;
- орехи.
Такие продукты могут способствовать более спокойному засыпанию и улучшению эмоционального состояния.
Соевые продукты и фитоэстрогены
Соевые бобы, тофу и другие продукты из сои содержат изофлавоны — растительные соединения, которые по своему действию частично напоминают эстроген.
Некоторые исследования связывают их употребление с уменьшением выраженности приливов, а значит, и с более спокойным ночным отдыхом. Однако эффект может различаться у разных женщин.
Почему важно избегать кофеина вечером
Во время менопаузы организм становится более чувствительным к стимуляторам.
Кофе, крепкий чай, энергетики и некоторые сладкие напитки могут затруднять засыпание и усиливать ночные пробуждения. Специалисты рекомендуют ограничивать употребление кофеина во второй половине дня.
Алкоголь тоже может мешать сну
Хотя алкоголь иногда вызывает сонливость, он ухудшает качество ночного отдыха и может усиливать приливы жара.
Поэтому женщинам в период менопаузы советуют не использовать спиртное как средство для борьбы с бессонницей.
Правильное питание не способно полностью избавить от проблем со сном во время менопаузы, однако продукты, богатые магнием, триптофаном, мелатонином и фитоэстрогенами, могут помочь организму легче адаптироваться к гормональным изменениям. А отказ от позднего кофе и алкоголя способен сделать ночной отдых более глубоким и спокойным.
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