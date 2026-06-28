Ученица столичной школы сдала ЕГЭ на рекордные 500 баллов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Девочка получила высшую оценку по пяти предметам, включая русский язык и математику.

Выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова сдала единый государственный экзамен (ЕГЭ) на рекордные 500 баллов. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС рассказал мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что школьница получила высшую оценку по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. По словам Сергея Собянина, это абсолютный рекорд. Такого результата удалось добиться впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ.

«От всей души поздравляю Екатерину, ее учителей и родителей!» — написал мэр.

Еще Сергей Собянин немного рассказал о героине истории. Екатерина Малкова с пятого по девятый класс училась в математической вертикали, а в старшей школе — в инженерном предпрофессиональном классе. Девочка регулярно участвовала в конкурсах по физике и математике, а также занимала первые места. Свое будущее Екатерина хочет связать с точными науками. Сейчас перед школьницей стоит непростой выбор: в какой из лучших столичных вузов выбрать.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи. В своем обращении он подчеркнул уникальность этого периода — это неповторимая пора.

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